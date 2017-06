Tragedia in mare a Savona: una persona è morta annegata dopo essersi avventurata in acqua nella tarda mattinata nonostante una forte mareggiata. Altre tre persone che a quanto pare avevano deciso di fare un bagno malgrado le condizioni proibitive del mare, con onde alte e forti raffiche di vento, sono state soccorse e tratte in salvo da uomini della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco. La vittima, da quanto si apprende, è un turista di circa cinquanta anni che viveva in Piemonte e si trovava in vacanza in Liguria con alcuni amici.

Salvati e portati in ospedale tre turisti – Dei tre bagnanti tratti in salvo, due sarebbero stati aiutati a tornare a riva da alcune persone che si trovavano in spiaggia. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice giallo. Un terzo bagnante è stato tratto in salvo dall'equipaggio di un elicottero e come gli altri è stato trasportato all'ospedale San Paolo per un principio di annegamento. Nessuno di loro, comunque, sarebbe in pericolo di vita.

Il corpo trovato poco distante dal luogo dell'annegamento – La quarta persona, data inizialmente per dispersa, non ce l'ha fatta. Il suo corpo è riaffiorato poco distante dal luogo dell'annegamento, nello specchio d’acqua del Prolungamento di Savona. Una volta recuperato, Il cadavere dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Savona ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.