Durante un'intervista concessa pochi giorni fa a Gianni Riotta, principalmente incentrata sul fenomeno della post-verità, dell'ascesa dei populismi e sui temi legati all'immigrazione e all'accoglienza dei profughi, lo scrittore napoletano Roberto Saviano, dichiarandosi solidale con i profughi che arrivano nel Belpaese attraversando il Mediterraneo e rischiando la vita per un'opportunità di vita migliore, ha affermato: "Sogno sindaci africani per il Sud", sostenendo in qualche modo l'ipotesi che potrebbero essere proprio i "nuovi codici", ovvero abitudini, mentalità, stili di vita e spirito di sacrificio, "provenienti dall'esterno" a scardinare il sistema sociale malato dell'Italia, in particolare al Sud, luogo che Saviano definisce una "terra martoriata". La frase dello scrittore napoletano ha subito creato un'accesa polemica, scatenando l'ira di alcuni politici che si sono detti "indignati" dall'affermazione di Saviano.

Capofila del risentimento contro l'opinione dello scrittore Matteo Salvini, che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha ripreso l'affermazione di Saviano invitandolo, tra le righe, ad andarsene in Africa: "Saviano a Rai Storia: "Sogno sindaci africani per il Sud". Io sogno Saviano in Africa", ha scritto il leader del Carroccio, scatenando i commenti indignati dei propri follower che hanno duramente contestato le posizioni espresse da Saviano. "Va Saviano, va pure sereno in Africa che nessuno sentirá la tua mancanza qui! Liberaci dalle tue cazzate!", scrive Sabrina. "Ma a prescindere da ciò che si pensa sull'immigrazione, perché avere sindaci africani? Sono più intelligenti secondo Saviano? In questo caso lo si potrebbe definire razzista dato che li ritiene preferibili solo per il fatto di essere africani", commenta invece Massimo.