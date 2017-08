Per loro probabilmente era un semplice passatempo divertente con cui trascorrere una giornata d'estate ma solo per puro caso il lancio di sassi sull'autostrada da parte di un gruppo di adolescenti non si è trasformato in tragedia mercoledì pomeriggio sull’autostrada A12 Genova-Rosignano. I sassi infatti hanno centrato un pullman un altro mezzo pesante i cui conducenti fortunatamente sono riusciti ad accostare senza conseguenze, a parte i vetri danneggiati dalle pietre.

L'episodio intorno alle 15 nel tratto tra Santo Stefano Magra e Ceparana, all’altezza del Km 93 quando l'autostrada scavalca il fiume, nel territorio del comune di Bolano, in provincia di La Spezia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, intervenuta sul posto dopo le due segnalazioni, a lanciare i sassi da sotto il ponte erano quattro giovanissimi di 17 anni accompagnati da un altro gruppo di adolescenti che assistevano divertiti alla scena.

Quando gli agenti sono accorsi sul posto hanno subito scorto un gruppo di motorini parcheggiati lungo la strada sterrata che fiancheggia il fiume, poco più avanti i ragazzini che si sfidavano a lanciare i sassi sopra l'autostrada per farli ricadere dall’altra parte della carreggiata senza considerare che avrebbero potuto colpire i veicoli in transito causando una tragedia. I quattro ragazzini sono stati così denunciati per danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti e affidati ai genitori