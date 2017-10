Un uomo di 47 anni, Massimiliano Cabizzosu, è morto all'Ospedale di Sassari, dopo essersi recato nella notte al Pronto Soccorso dell'ospedale civile ‘Santissima Annunziata'. Il corpo di Massimiliano Cabizzosu è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 4, riverso a terra nel piazzale antistante del Santissima Annunziata' di Sassari. Il cadavere è stato ritrovato degli operatori del 118 dopo una telefonata che segnalava la presenza di una persona a terra nel cortile dell'ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri l'uomo era arrivato al Pronto soccorso nel pomeriggio di ieri in preda a forti dolori gastrointestinali. L'uomo aveva avuto un passato complicato e una difficile convivenza con la tossicodipendenza. I medici del Santissima Annunziata gli avevano così prescritto una terapia e lo avevano tenuto in reparto per monitorare le sue condizioni. In nottata la tragedia: Cabizzosu, irrequieto per tutto il tempo del ricovero, si è strappato la flebo e si è allontanato dal Pronto soccorso senza che nessun medico o infermiere lo potesse fermare. Dopo poche ore il 47enne sarebbe morto.