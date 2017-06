La Procura della Repubblica di Sassari ha deciso di aprire un'inchiesta in seguito alla morte di una bambina di appena tre mesi nella clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. Dopo il decesso, che risale a lunedì scorso, infatti, i genitori della bimba hanno deciso di sporgere denuncia puntano il dito in particolare contro due infermiere della struttura sanitaria sarda per unna iniezione sbagliata. "Le hanno inserito un ago in vena e il suo cuore fragile ha ceduto", hanno spiegato i due genitori, il 41enne Gianluca Murgia e la 35enne Tiziana Spanu, che vivono a Uri con altre due figlie di 13 e di 8 anni.

La piccola Alessia, che era affetta sin dalla nascita da una grave cardiopatia congenita a causa della quale ha subito anche sette interventi chirurgici al Gaslini di Genova, era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale sassarese la sera di domenica 28 maggio perché stava male. Era stata ricoverata in pediatria ma la mattina seguente, alle 8.10, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l'iniezione. I genitori, come riporta il quotidiano sardo La Nuova Sardegna, hanno raccontato di essersi opposti a quell'iniezione, chiedendo che si attendesse l'arrivo del medico, come avveniva sempre nel centro specializzato di Genova, ma le due infermiere non avrebbero ascoltato quella richiesta.

Dopo il decesso i genitori si sono rivolti ai carabinieri dando il via all'inchiesta. La Procura di Sassari quindi ha aperto un fascicolo e disposto immediatamente il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sul corpo della bimba. Al momento non ci sono indagati e solo dopo la perizia medico legale che stabilirà se davvero sia stato qualche errore umano a provocare la morte della piccola, i pm decideranno come proseguire l'indagine.