Attentato nella notte tra sabato e domenica contro una villa in Sardegna in cui a breve si sarebbe dovuto insediare un centro di accoglienza per migranti. La struttura, che si trova in una strada di campagna nella prima periferia di Sassari e attualmente appartiene a una coppia di Ozieri, è stata presa di mira da alcune persone che hanno rotto una vetrata, sono entrate e hanno dato fuoco ai materassi che erano arrivati appena qualche giorno fa. Tutti gli arredi sono andati distrutti e solo l’intervento di vigili del fuoco e polizia ha evitato danni ancora più gravi. Poche ore prima gli abitanti della zona si erano riuniti in assemblea di fronte ai cancelli dell'abitazione e, con toni pacati e in un clima di tranquillità, avevano manifestato la loro contrarietà a quella soluzione. Secondo molti, infatti, quella struttura non era adatta a ospitare migranti. I proprietari, dopo aver vanamente tentato di vendere la casa in cui vivevano, erano riusciti ad affittarla a una cooperativa che stava ultimando le operazioni di allestimento del centro. I migranti che avrebbero dovuto trovare sistemazione nella struttura alla periferia di Sassari sarebbero una quarantina. Adesso la casa è in parte inagibile.

Cresce la tensione in Sardegna contro i migranti – L’attentato contro la villa di Sassari arriva a pochi giorni da un altro gravissimo episodio registrato la settimana scorsa in un centro di prima accoglienza per migranti sempre in Sardegna. Un ordigno è stato piazzato e fatto esplodere davanti al cancello di ingresso di una struttura di Dorgali, in provincia di Nuoro, provocando danni ingenti e paura tra i presenti. Al momento del fatto nel centro si trovavano 64 stranieri e 2 operatori della cooperativa. La deflagrazione è avvenuta di fronte a una porta laterale del centro migranti gestito dalla cooperativa “The Others” che si trova in località “Su Babbu Mannu”.