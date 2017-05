Una donna di 45 anni si è suicidata lanciandosi dal ponte Rosello a Sassari. Inutili i tentativi di farla desistere da parte di due passanti. “Ho provato in tutti i modi a trattenerla, ma alla fine il giubbotto a cui avevo attaccato la cintura si è sfilato e lei è precipitata, è stato terribile” ha raccontato uno dei due a La Nuova Sardegna. I fatti sono avvenuti ieri mattina intorno alle 10, mentre sul ponte transitavano numerose auto e diversi pedoni. Alcuni hanno subito chiamato il 118 e i vigili del fuoco. Due improvvisati soccorritori hanno invece provato ad intervenire immediatamente. Uno di loro si sarebbe tolto la cintura dei pantaloni per legarla ad un braccio della donna. Purtroppo non è servito.

“Ho visto quello che stava succedendo – racconta l’uomo ancora sotto choc – ho fermato lo scooter e mi sono lanciato per dare una mano a un uomo che era già riuscito a prendere la donna per una mano. Mi sono sfilato la cintura dai pantaloni, ho fatto un nodo e ho provato a bloccarle un braccio, ma non è bastato”. Sul posto poco dopo sono arrivati anche gli agenti della squadra volante e i carabinieri. Il soccorritore si rammarica per non essere riuscito a fare di più: “Purtroppo non avevo delle corde in macchina – racconta l’altro soccorritore che ieri sera è tornato sul ponte per deporre dei fiori – altrimenti mi sarei imbragato e mi sarei calato per prenderla. Se fossi arrivato un secondo prima forse l’avrei salvata”.

Si tratta dell’ennesimo suicidio al ponte di Rosello. Proprio ieri ricorreva l’anniversario di un fatto di cronaca analogo: il 9 maggio del 2016 un militare della Brigata Sassari si era tolto la vita nello stesso modo. “Basta suicidi – dicono ora in molti a Sassari – il Comune trovi un sistema per evitare che questi gesti si ripetano”.