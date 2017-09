Nuovo terribile caso di femminicidio nella mattinata di giovedì in Sardegna. Un uomo ha spinto dalle scale la moglie al termine dell'ennesima furibonda lite in famiglia e infine si sarebbe accanito su di lei, probabilmente con un martello, fino a ucciderla. L'episodio nella tarda mattinata, attorno alle 11, a Domusnovas, piccolo paesino della provincia del Sud Sardegna, nel Sulcis Iglesiente. Il dramma nell'abitazione di famiglia nel centro della cittadina. La vittima è un'anziana donna di 84 anni, Giulia Lai, finita a colpi di martello dal consorte, l'81enne Bernardino Asoni.

Al momento non si conoscono i dettagli precisi dell'accaduto, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna non sarebbe morta subito ma solo dopo diversi minuti dall'aggressione. È quanto emergerebbe dai primi accertamenti svolti dai carabinieri di Iglesias che sono accorsi sul posto. L'84enne infatti sarebbe anche riuscita a chiamare il fratello al telefono raccontando del litigio e di essere stata colpita dal marito e chiedendo aiuto.

È immediatamente partita la chiamata al numero di emergenza ma quando sul posto è giunta un'ambulanza del 118, arrivata insieme ai carabinieri, per la donna non c'era più nulla da fare. In casa i militari hanno trovato una mazzetta da muratore sporca di sangue ed è quindi possibile che dopo essere stata spinta giù dalle scale l'anziana sia stata colpita con il martello. All'arrivo dei militari dell'Arma, l'uomo non era in casa ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri nei dintorni dell'abitazione mentre si aggirava in stato confusionale. Per lui è scattato il fermo in attesa delle verifiche.