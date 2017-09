Ancora una tragedia nelle strade galluresi, in Sardegna. Stamattina è morto un giovane di Suiles, frazione di Olbia, a seguito di uno schianto frontale fra due auto. A perdere la vita Ivan Valente, che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 23 settembre. Valente era un agente immobiliare.

L'incidente si è verificato sotto la circonvallazione di Olbia, che collega la città a Golfo Aranci. In un incrocio delle strade interne della frazione, due automobili, entrambe condotte da giovani, si sono scontrate violentemente sembra per una mancata precedenza. Ad avere la peggio è stato Ivan Valente, 28 anni, la cui auto è stata trascinata per alcuni metri. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco.