in foto: Francesco Cadeddu, 42 anni (Facebook).

La sua Opel Agila ha preso fuoco dopo essersi scontrata frontalmente con una Fiat Punto sulla statale 131 tra Sanluri e Sardara, in Sardegna. È morto così Francesco Cadeddu, 42 anni e originario di Villanovaforru, a circa 50 chilometri da Cagliari: rimasto intrappolato nella sua vettura in fiamme, è stato ritrovato carbonizzato e una volta giunti i soccorsi sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Alla guida dall'altra automobile vi era Stefano Tuveri, pizzaiolo 50enne, estratto dai vigili del fuoco sano e salvo dalle lamiere della sua macchina, e già iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, come si legge su La Nuova Sardegna.

Cadeddu, che del suo paese era stato anche vicesindaco, era impiegato dell'Agenzia delle Dogane a Cagliari, ma a tutti era nota la sua passione per la scultura e la fotografia. Era infatti una delle personalità più famose e amate di Villanovaforru, ed è anche per questo che il primo cittadino, Maurizio Onnis, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che si sono tenuti lo scorso pomeriggio. "La scomparsa di Francesco Cadeddu – ha detto – ha suscitato unanime dolore e viva commozione per il profondo legame e i radicati sentimenti di affetto e stima del paese verso un giovane che ha promosso la crescita civile, economica, culturale e sociale della nostra comunità".