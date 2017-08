È stata una notte di ansia e paura nel sud Sardegna a causa di un vasto e violento incendio che si è sviluppato nel territorio boschivo tra le città di Arbus e Gonnosfanadiga, arrivando però fino a lambire gli edifici dei centri abitati e costringendo circa duecento persone alla fuga. Il rogo è arrivato ad avere un fronte lungo fino a 10 chilometri minacciando agriturismi e aziende agricole della zona ma anche case e persino un carcere.

Le squadre antincendio di vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato duramente per tutta la notte per contenere le fiamme ed evitare il propagarsi del rogo e si sono registrati anche alcuni feriti, anche se in maniera lieve. A Sibiri un agricoltore di 45 anni è rimasto ustionato a entrambe le braccia mentre cercava di mettere in salvo i suoi animali.

Le autorità hanno fatto evacuare diversi edifici a ridosso dell'incendio ma la situazione più delicata si è avuta alla Colonia penale di Is Arenas. Con l'avvicinarsi delle fiamme, infatti, è stato decisa l'evacuazione anche dei detenuti, circa 130, che grazie all'impegno delle 20 guardie penitenziarie sono stati fatti defluire all'esterno a piedi insieme al bestiame che vive all'interno dell'istituto di pena.

Con pochi mezzi a disposizione per allontanarsi, detenuti e guardie penitenziarie hanno raggiunto una vicina spiaggia nel litorale tra Scivu e Piscinas e, su autorizzazione della prefettura e del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, hanno trascorso la notte sulla sabbia. Solo dopo diverse ore in zona sono arrivate anche altre guardie carcerarie per dar man forte ai loro colleghi. Sulla spiaggia sono sfollati anche i civili che lavorano all'interno della Colonia penale e con loro alcuni bambini per un totale di circa duecento persone. Per tutta la notte Guardia costiera, Guardia di finanza e carabinieri hanno pattugliato con le motovedette la zona pronti a dare il loro sostegno in caso di necessità.

Il fuoco però è arrivato a lambire anche il villaggio minerario di Ingurtusu e il Camping di Scioppadroxiu e Vigili del fuoco e Protezione Civile hanno bussato porta a porta per mettere in salvo i residenti. Dopo l'intera notte di paura, le fiamme divampano ancora in molte zone. Per questo nelle prime ore del mattino di martedì sono decollati anche tre elicotteri per dare sostegno agli uomini impegnati contro il rogo a terra.