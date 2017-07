in foto: Gianluca Gusinu e Sara Palimodde (Facebook).

Era alla guida dell'auto su cui viaggiava insieme alla sua fidanzata sabato sera quando ha perso improvvisamente il controllo dei veicolo uscendo fuori strada e scontrandosi con un muretto a secco, sulla provinciale che collega Alà dei Sardi a Olbia, all'altezza del bivio per Padru. L'impatto è stato violentissimo ed è risultato fatale per Sara Palimodde, 21 anni, morta sul colpo. Gianluca Gusinu, 22 anni, che di quella Golf era il conducente, in preda al panico e in uno stato di chock, si è allontanato a piedi dal luogo dell'incidente facendo perdere le sue tracce.

Dopo averlo cercato per tutta la notte, i vigili del fuoco sono riusciti a rintracciarlo nei pressi della sua abitazione nelle prime ore di domenica mattina. Il ragazzo, ancora fortemente scosso, è stato ricoverato all'ospedale di Olbia. Ancora ignote sono le cause dell'incidente, così come il fatto che Gusino, subito dopo l'impatto, sia sia allontanato a piedi nelle campagne circostanti. Su entrambi indagano gli inquirenti. Sulla stessa auto della coppia viaggiava anche un amico, che è rimasto illeso.