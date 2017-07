Alcuni giorni fa la notizia di una lite in spiaggia tra alcuni bagnanti ha fatto il giro del web. Si trattava di una lite nata dopo che una turista in vacanza a Porto Pineto, località sarda nella provincia di Carbonia Iglesias, dopo aver preparato un'insalata di riso sotto l'ombrellone si è diretta verso il mare, ha gettato via l'olio residuo contenuto nella scatoletta di tonno in acqua e ha anche seppellito la scatoletta sporca nella sabbia. Altri bagnanti hanno visto il gesto della donna e si sono avvicinati a lei per rimproverarla e farle capire che quel comportamento era inammissibile. Una fotografa ha ripreso la scena e ha pubblicato il video su Facebook: “Oggi in spiaggia c'è stata una turista che ha vuotato l'olio del tonno nel nostro splendido mare e ha sotterrato le scatolette nella sabbia. Un signore è stato attento e l'ha voluta umiliare. Non ho potuto filmare il tutto perché è durato più di un'ora, ma al termine tutti i presenti in spiaggia si sono alzati con un grande applauso”, ha scritto la fotografa e in poche ore il video è diventato virale. A distanza di qualche giorno dall’episodio diversi quotidiani sardi hanno trovato e ascoltato uno dei bagnanti protagonisti della lite in spiaggia.

Si tratta di Ulisse Piddiu, tecnico industriale in pensione di sessantotto anni che vive a Carbonia. L’uomo ha raccontato di essere un amante del mare e della natura e che quel suo amore per la natura e il senso civico lo hanno spinto a rimproverare pesantemente la turista “incivile”. Piddiu ha per questo rimproverato la donna chiedendole di mutare atteggiamento e di dimostrare più rispetto verso l'ambiente: “Sono intervenuto nella discussione che si era accesa tra la signora e un mio vicino di spiaggia”, ha raccontato affermando che la turista avrebbe detto che secondo lei il suo gesto non era grave perché si trattava di un prodotto naturale. “Ma io le ho risposto dicendo che l'acqua e la spiaggia sono beni comuni, l'ambiente è importante”, ha aggiunto il pensionato che ha discusso in spiaggia per circa un’ora con la turista davanti a decine di persone (che non hanno esitato a complimentarsi con lui per la “lezione”) e che ha chiesto rispetto a tutti i turisti per la loro terra.