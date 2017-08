Poteva finire in tragedia l'allegra gita sul pedalò organizzata da un gruppo di turisti formato da due adulti e quattro bambini, ma grazie all'intervento di Ettore tutte le persone sono state tratte in salvo e riportate al sicuro sulla terraferma. Il gruppo di turisti aveva noleggiato un pedalò per fare un'escursione al largo delle coste di Cala Sapone, nell'Isola di Sant'Antioco, in Sardegna, ma parecchi metri oltre la riva il pattino su cui viaggiavano si è improvvisamente rotto, diventando ingovernabile. Una volta al largo, infatti, il pedalò ha subito un guasto al timone e il gruppo di vacanzieri si è ritrovato in balia delle onde senza possibilità di effettuare alcuna manovra di salvataggio. Accortisi della situazione, il bagnino Giovanni Cappelli dell'Assosulcis, accompagnato dal cane di razza Labrador Ettore, è partito alla volta del pattino per effettuare il salvataggio del gruppo di turisti. "Con il mezzo di servizio, a bordo del quale ha fatto salire il Labrador Ettore che lo accompagna in tutti gli interventi, ha raggiunto il pattino. Il mare leggermente increspato e il vento di maestrale hanno reso complicato l'intervento. Il bagnino, non riuscendo a rimorchiare il gruppo con il suo mezzo, ha affidato al cane la corda con cui aveva legato il pedalò. Ettore non ha avuto un solo attimo di esitazione e, nuotando con tutte le sue forze, ha trainato il pattino sino a riva tra gli applausi di chi ha assistito al suo incredibile intervento", racconta L'Unione Sarda.

Ettore, il cane bagnino, è in forza al gruppo della coop Assosulcis da quest'anno ed è stato addestrato ai salvataggi in mare proprio dal 19enne Giovanni Cappelli: "È un impegno appagante. Ho trovato chi poteva addestrarlo federandomi poi con la Fisa, la Federazione che si occupa dei cani di questo tipo così ho proposto alla cooperativa di utilizzalo per i salvataggi a mare e il risultato è stato eccellente", ha spiegato il giovane bagnino sardo.