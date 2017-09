Dramma sulla Sassari-Alghero al chilometro 14. Venerdì notte, due auto si sono trovate un gregge di 300 pecore allo sbando sulla strada. Purtroppo i conducenti delle vetture non hanno potuto fare niente per evitare gli ovini che sembravano vagare senza meta nel buio in piena carreggiata. Forse avevano perso l'orientamento, visto che il loro podere non era distante dal punto in cui sono state trovate. Una Fiat Idea sulla quale si trovava una coppia di giovani di Alghero, ha travolto e ucciso 25 bestie. E subito dopo, la Punto condotta da una professoressa algherese ha centrato un altro gruppo di pecore uccidendone 10, come riportato su La Nuova Sardegna. I conducenti di entrambe le macchine non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto è poi intervenuta la polizia stradale di Sassari che, insieme alla compagnia barracellare, ha spostato le carcasse degli animali, evitando ulteriori incidenti. L’intervento è andato avanti per diverse ore, fino alla completa bonificata e rimessa in sicurezza della strada. Sul posto anche il Servizio veterinario dell’Asl sassarese e l’opera dei veterinari è stata utile anche per risalire al proprietario del gregge che – a conclusione degli accertamenti della polizia stradale – è stato identificato e denunciato in stato di libertà. Gli è stato contestato il reato previsto dall’articolo 672 del Codice penale (omessa custodia e mal governo di animali).