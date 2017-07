I sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno trovato stamani un cadavere nel Lago Mulargia, ad Orroli, in Sardegna. Si tratta di uno dei tre dispersi – non ancora identificato – che erano andati a pesca nel lago. Remo Frau, 50 anni, Franco Sirigu, 41, e di Nicusor, il figliastro 17enne di Frau, sono dispersi da sabato pomeriggio 1 luglio nel lago artificiale nel centro Sardegna, non si sono mai fermate. I tre erano sono usciti con una barca leggera in vetroresina per una battuta di pesca e non avevano più fatto ritorno. A dare l’allarme per il mancato rientro della comitiva era stato il nipote di uno dei due adulti, preoccupato dal fatto che alle 19 di ieri sarebbero già dovuti essere ad Orroli. Sul posto erano giunti i carabinieri i quali hanno ritrovato l'auto, una Nissan Qashqai, chiusa a chiave in prossimità dell'approdo delle imbarcazioni.

Da allora le operazioni di ricerca sono si mai fermate. Sul posto stanno operando, ognuno per le specifiche competenze, i Vigili del fuoco di Cagliari e i Carabinieri della compagnia di Isili. Nei giorni scorsi erano state fermate le turbine dell’acqua per garantire condizioni di ricerca migliori ma era stato ritrovato solo qualche effetto personale: un cappellino, un remo e il serbatoio dell’imbarcazione. Ora il ritrovamento di un cadavere che appartiene ad uno dei tre dispersi, ma non è stato ancora possibile stabilirne l’identità.