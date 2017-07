Dramma in Sardegna, per l'esattezza a Trinità d'Agultu, in Gallura, dove una ragazza ungherese di 15 anni è stata travolta da un'onda ed è morta annegata. La giovane si stava scattando un selfie insieme a sua zia su uno sperone roccioso a picco sul mare quando è stata investita da un'ondata alta sette metri che l'ha trascinata in acqua. Malgrado la zia avesse immediatamente tentato di soccorrerla per l'adolescente non c'è stato nulla da fare.

Con ogni probabilità proprio lo spettacolo del paesaggio della Costa Paradiso e del mare in burrasca a causa del forte vento di maestrale hanno indotto la ragazza ad arrampicarsi su quello scoglio a picco sulla baia, senza però prendere le dovute precauzioni. Proprio con l'intento di immortalare quello scenario suggestivo la giovane ungherese ha pensato che una foto sarebbe stata indimenticabile ed ha chiesto a sua sua di mettersi in posa con lei, quando una violenta ondata d'acqua l'ha fatta cadere in mare. A recuperare il corpo è stato l'elicottero dei vigili del fuoco di Sassari con a bordo una equipe medica del 118. I tentativi di rianimare la ragazza sono proseguiti per oltre mezz'ora ma non c'è stato nulla da fare.