L’hanno ritrovata circa un mese dopo la sua scomparsa a migliaia di chilometri di distanza dal luogo in cui i suoi cari l’avevano vista per l’ultima volta e non è ancora chiaro cosa sia accaduto durante questo sequestro. Ma adesso Sarah Dunsey, diciassettenne dello Utah, è di nuovo a casa sua insieme alla sua famiglia. E, a guardare le immagini pubblicate sulla pagina Facebook dedicata alle ricerche della giovane, sembra questo quello che conta per i suoi parenti che hanno mostrato il momento in cui Sarah è tornata a casa e in lacrime ha riabbracciato i suoi fratelli. Gli stessi familiari su Facebook avevano confermato il ritrovamento dell’adolescente e avevano ringraziato tutti coloro che li avevano aiutati e sopportati. Sarah Dunsey era scomparsa il 15 gennaio scorso a Las Vegas, in Nevada, mentre si trovava in vacanza con la famiglia ed è stata ritrovata, dopo un mese, a Venice, in California.

Gli appelli sui social network per ritrovare l'adolescente – Dopo la scomparsa, gli stessi familiari di Sarah avevano lanciato una imponente campagna sui social network per aiutare le ricerche avviate dalle forze dell’ordine. Da quanto è emerso, in California la ragazza è stata trovata dalla polizia in compagnia di due uomini. Al momento la polizia americana non ha però diffuso particolari sulle indagini che hanno portato al ritrovamento di Sarah e neppure sua madre Amie, che nei giorni immediatamente precedenti al ritrovamento aveva pubblicato un video su YouTube rivolto a sua figlia per darle forza, non ha fornito ulteriori informazioni su quanto accaduto in questo ultimo mese. Secondo quanto si legge sui media locali, però, la famiglia dell'adolescente ritiene che Sarah possa essere stata rapita da trafficanti di esseri umani.