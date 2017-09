Una bambina di tre mesi è stata abbandonata in auto sotto il sole nel parcheggio dell’ospedale di Sanremo. A lasciarla sola è stato suo padre, un francese di origini marocchine poi denunciato per abbandono di minore. L’allarme è scattato lunedì intorno a mezzogiorno e fortunatamente la piccola è stata salvata in tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza e i Vigili del fuoco che hanno forzato il finestrino della vettura e liberato la bambina, poi affidata ai militari e portata in buone condizioni di salute in ospedale. Il padre, da quanto ricostruito, aveva lasciato sola la piccola nel parcheggio dell’ospedale col finestrino dell’auto leggermente aperto per andare, con la moglie e l’altro figlio di sei anni, a trovare un parente. Lui è stato appunto denunciato per abbandono di minore mentre nei confronti della madre, che aveva preso con sé l’altro figlio, non è arrivato alcun provvedimento.

L’allarme lanciato da un automobilista: “Ho parcheggiato e ho visto la piccola disperata” – Da quanto emerso, la famiglia francese era arrivata in mattinata a Sanremo da una cittadina vicino Marsiglia per far visita a un parente ricoverato all’ospedale della città ligure. Secondo i medici, la neonata sarebbe rimasta sola in auto per poco più di un’ora. Fortunatamente la giornata non era particolarmente calda. È stato un automobilista che aveva parcheggiato nelle vicinanze dell'auto del francese a lanciare l'allarme al 112. Ad attirarlo verso la vettura della bimba è stato il pianto della piccola. “Sono venuto in ospedale per trovare mia moglie che ha partorito – ha raccontato il testimone -. Ho posteggiato e a un certo punto ho sentito un bambino strillare. Mi sono avvicinato all'auto e ho visto la piccola disperata”.