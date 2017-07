Alla vista di una bambina che era in mare con la maschera da sub l'avrebbe invitata ad andare sott'acqua e quando la piccola si è immersa si sarebbe calato il costume mostrandole i genitali. Queste le pesantissime accuse nei confronti di un anziano turista piemontese in vacanza a Sanremo, sul litorale ligure. "Sai andare sott'acqua?", avrebbe chiesto l'uomo, secondo il racconto della piccola, lasciandosi andare poi all'assurdo gesto.

La piccola di 11 anni è subito scappata via e, dopo aver raggiunto i genitori sotto l'ombrellone di uno stabilimento balneare, ha raccontato l'accaduto facendo scattare l'allarme. Padre e madre della bambina di 11 anni si sono rivolti subito al bagnino per raccontare l’episodio e poi sono state allertate anche le forze dell'ordine. Come racconta il Secolo XIX, sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che, dopo aver raccolto la testimonianza della piccola e degli altri presenti e grazie alla descrizione fornita, in poco tempo hanno individuato il 75enne, bagnante di un vicino lido. L'uomo è stato così portato in caserma per essere interrogato e poi è stato denunciato e ora dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza della minore.