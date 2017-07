in foto: Scorcio di Sanremo vecchia

Un territorio di confine tra la cultura del mare, del jazz, del flamenco, della letteratura e del teatro, in una parola: il Mediterraneo. Quel ‘mare nostrum' scenario di tante sciagure ma anche crocevia di incontri, culture, interferenze. Nel segno delle quali si aprirà giovedì 20 luglio per concludersi domenica 23, "Solea-festival della cultura mediterranea" a Sanremo, in Liguria. Scenario della rassegna sarà il Forte di Santa Tecla, luogo di grande fascino recentemente restaurato e riconquistato come patrimonio cittadino.

Ma Solea è molte cose, oltre al neonato festival della cultura mediterranea: è, innanzitutto, un brano del grande Miles Davis ed è il titolo dell’ultimo libro della trilogia noir dello scrittore marsigliese Jean-Claude Izzo, scrittore cult dalle origini campane. Non a caso il protagonista di Solea è Fabio Montale, originario di Castel San Giorgio in provincia di Salerno. Da questi due imprescindibili riferimenti nasce la rassegna promossa dalla Cooperativa CMC, che punta tutto sull'idea di incontro come cifra attraverso cui guardare alla trasversalità e all'eterogeneità della cultura mediterranea.

Il direttore artistico del festival, Angelo Giacobbe, ha immaginato per la quattro giorni di Solea, all'interno delle due sale di Santa Tecla, una vasta offerta di reading, incontri, spettacoli teatrali, letture in un dialogo tra linguaggi che vuole essere colto e popolare allo stesso tempo. Non il semplice incontro con il nome di rilievo, ma una vocazione performativa e artistica, andando oltre la “sola” parola, sviluppata con tanti protagonisti italiani ed internazionali. Dall'attore Alessio Boni alla poetessa siriana Maram al-Masri, da Lella Costa alla cantante algerina Mona, una piccola, densa enclave di cultura mediterranea nella città di Sanremo.

Solea, il programma.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017

Forte di Santa Tecla, Sanremo

ore 19.00

APPRODI D'AUTORE: incontro con GIUSEPPE CONTE

Ingresso gratuito

ore 21.15

“ANIME SCALZE”

spettacolo dalle poesie di Maram al-Masri

con Sara Bertelà, e con Elisabetta Mazzullo, Mirna Kassis, Salah Namek

drammaturgia Danilo Macrì

A seguire: incontro con MARAM AL-MASRI

conduce Sharif El Sebaie

Ingresso euro 5

VENERDÌ 21 LUGLIO 2017

Forte di Santa Tecla, Sanremo

ore 19.00

“MEDITERRANEO-MUSICA E PAROLE DALLA MARSIGLIA DI IZZO”

spettacolo di e con Stefania Nardini

e con Mona, Patrick Cascino, John Massa

drammaturgia Daniele Macrì

Ingresso euro 5

ore 21.15

“LO STESSO MARE”

con ALESSIO BONI

e con Celeste Gugliandolo, Alessandra Osella, Simone Campa

Ingresso euro 15

SABATO 22 LUGLIO 2017

Forte di Santa Tecla, Sanremo

ore 19.00

DESTINAZIONE MEDITERRANEO: TALK SHOW JEAN-CLAUDE IZZO

Interventi di Stefania Nardini, Andrea G. Pinketts, Andrea Carlo Cappi, Pasquale Ruju, Giancarlo Narciso

Moderatore Marco Vallarino

Ingresso gratuito

ore 21.15

FOCUS CALVINO:

chiacchiere e letture intorno alla Casbah di Italo

con LELLA COSTA

conduce Angela Calvini

Ingresso euro 15

DOMENICA 23 LUGLIO 2017

Forte di Santa Tecla, Sanremo

ore 18.00

APPRODI D'AUTORE: incontro con MASSIMILIANO VIRGILIO

Dialogo su “L'americano“ (Rizzoli)

Presenta Marco Vallarino

Ingresso gratuito