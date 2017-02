Tra i super ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo non ci saranno solo divi come Robbie Williams, Robin Schulz e Keanu Reeves, né campioni del calibro di Francesco Totti. Sul palco del Teatro Ariston, infatti, salirà anche Salvatore Nicotra. Il nome non è noto al grande pubblico (e, a dire il vero, lo è solo ad amici e familiari) ma si tratta di un ex dipendente del Comune di Catania di 69 anni, andato in pensione il 9 aprile del 2014 dopo aver ricoperto il ruolo di vicesegretario generale dell'Ente dopo quarant'anni di attività senza un solo giorno d'assenza dal servizio.

In quarant'anni di lavoro al Comune di Catania neanche un giorno in "malattia"

La storia di Salvatore Nicotra è quella di un impiegato modello, di un uomo che – come ricordò il sindaco Enzo Bianco il giorno del suo pensionamento – "ha dedicato la propria vita al lavoro, senza mai prendere un giorno di malattia e regalando alla città ben 239 giorni di ferie non godute. Così com'è giusto denunciare i dipendenti fannulloni che gettano cattiva luce su tutta la pubblica amministrazione, è doveroso elogiare e ringraziare un dirigente che, come Nicotra, ha dedicato la propria vita al lavoro, senza mai prendere un giorno di malattia e regalando alla città ben 239 giorni di ferie non godute".

Anche il padre di Salvatore Nicotra non ha mai goduto dei permessi per malattia.

Quello di Salvatore Nicotra sembra essere un "vizio di famiglia": anche il padre Pietro, dipendente dell'Enel, lavorò per la bellezza di 40 anni senza mai prendere un giorno di malattia, tanto che l'azienda decise di donargli una medaglia d'oro. Evidentemente la dedizione per il lavoro è un elemento tramandato di padre in figlio. Salvatore, una laurea in scienze politiche, ha spiegato come in effetti sia stato il suo amore per il lavoro a "segnalarlo" all'attenzione degli organizzatori del Festival. "E' stato proprio questo particolare – ha raccontato Nicotra – ad attirare l'attenzione della redazione di Sanremo che, letti i giornali di allora, mi ha contattato. Ho spiegato che era stata una mia libera scelta, per via del mio approccio spirituale al lavoro".