Era arrivato in Italia da un paio di mesi con un barcone ed era ospite di un centro di accoglienza migranti minorenni non accompagnati, il 14enne originario della Gambia morto oggi mentre si stava facendo il bagno a mare a Calazza, una frazione di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino si sarebbe tuffato in acqua poco dopo aver pranzato e per questo motivo sarebbe stato colto da malore mentre si trovava in acqua. Altri bagnanti presenti hanno visto che il ragazzo era in difficoltà dopo che era entrato nel mare, e hanno immediatamente lanciato l’allarme: ma i tentavi di rianimazione da parte degli operatori del 118 intervenuti sono stati inutili.