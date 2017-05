Terribile tragedia familiare nella tarda mattinata di venerdì a Castello di Domagnano, a San Marino. Una donna non ha retto alla vista del compagno morto suicida in casa e, dopo aver chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine, si è sparata a sua volta davanti a i soccorritori rubando una pistola in dotazione ad uno degli agenti che erano accorsi sul posto. Il sanguinoso episodio è avvenuto intorno alle 12 in un appartamento della città sammarinese. Tutto si è svolto in pochi attimi senza che i presenti potessero fare nulla per la donna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti locali, la donna al suo rientro in casa si era ritrovata improvvisamente davanti alla macabra scena del compagno che si era impiccato in casa. Disperata, aveva chiesto aiuto ai soccorsi medici con una chiamata si servizi di emergenza e sul posto erano accorsi ambulanza e una pattuglia di forze dell'ordine. Quando i medici hanno constatato che per l'uomo non c'era più niente da fare decretando la sua morte, la 48enne però non ha retto: approfittando della distrazione dei militari delle Guardie di Rocca sammarinesi, ha strappato la pistola di ordinanza dalla fondina di uno di loro e si è sparata un colpo al cuore.