Un imprenditore di 30 anni, Ciro Piccione, è stato freddato con due colpi di pistola in un agguato nei pressi di un campo sportivo, poco distante da una stazione di servizio di San Giorgio Jonico (Taranto). I carabinieri ora sono sulle tracce dei killer e stanno interrogando i testimoni per cercare elementi utili a ricostruire l’accaduto e il movente.

I fatti sono avvenuti in pieno giorno in via Brunelleschi, alla periferia del paese. L'omicidio si sarebbe verificato nei pressi di un garage, non si sa ancora bene se all'interno dello stesso o tra la gente e le auto di passaggio in quell'ora di punta. Piccione, titolare di un’azienda agricola, sarebbe stato raggiunto da due proiettili: uno all’addome e uno alla coscia, secondo quanto trapelato da una prima ricognizione del corpo sul quale comunque verrà effettuata un'autopsia Il medico legale ha eseguito. Le indagini, per risalire ai responsabili e per stabilire il movente, sono coordinate dal pm di turno Maurizio Carbone. Non è escluso che proprio tra i passanti ci possano essere dei testimoni in grado di fornire elementi utili agli investigatori.