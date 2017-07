Sarebbe potuta essere un disastro immane, una tragedia aerea tra le peggiori della storia quella che si è sfiorata venerdì scorso all’aeroporto di San Francisco: da Toronto sta arrivando il volo Air Canada 759, un Airbus A320 con poco più di 140 passeggeri a bordo. E’ autorizzato a scendere su una delle due piste parallele, la '28-Right' (l'altra è la 28 left, direzione 280 gradi) dell’aeroporto della città californiana poco prima di mezzanotte. Il pilota però si è inavvertitamente allineato per atterrare "sulla via di rullaggio C, che corre parallela alla pista" ha riferito la Federal Aviation Administration (FAA). Ma per fortuna un altro pilota si accorge dell’errore e avverte subito la torre di controllo che a sua volta ordina in extremis al pilota dell'Air Canada di ‘riattaccare’, cioè abortire le manovre di atterraggio, rialzarsi in volo, girare attorno all’aeroporto in attesa di un altro permesso per scendere. L’Airbus A320 riprende quota, sorvola lo scalo, finisce sull’Oceano Pacifico.

In quel momento c’erano quattro aerei in pista: tra questi, il volo United 1, un Boeing 787-9 Dreamliner diretto a Singapore, sta portando 252 viaggiatori a bordo, oltre al personale stava aspettando proprio sulla via di rullaggio. Gli altri tre aeromobili sono un Airbus A340-300 di Philippine Airlines diretto a Manila (254 persone a bordo), un altro Dreamliner United diretto a Sydney (252 sedili) e un Boeing 737-900 United diretto a Orlando (179 posti a sedere). Senza quel go-around il volo Air Canada sarebbe finito proprio contro quegli aerei che – sostengono gli esperti – pieni di carburante com’erano avrebbero preso fuoco e sarebbe esplosi.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta di cui si occuperà la Federal Aviation Administration. “Il velivolo è atterrato in aeroporto senza alcun problema dopo il go-around”, annuncia l’ufficio stampa di Air Canada. “Quanto ai fatti accaduti non possiamo dire ancora nulla perché le indagini sono in corso”.