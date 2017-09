Livio Ragni, un uomo di 36 anni di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, è deceduto ieri sera intorno alle 21 sulla strada Cuprense, in territorio di Grottammare. L’uomo era al volante di una Citroen Xsara Picasso ma ha improvvisamente perso il controllo della vettura, schiantandosi prima contro un albero poi finendo in una piccola scarpata che si trova sul lato settentrionale della strada.

Il trentaseienne, sposato e padre di due figli, è morto praticamente sul colpo. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di prestargli soccorso tentati disperatamente dal personale del 118 arrivato a bordo di due ambulanze partite dal vicino ospedale di San Benedetto del Tronto. I soccorritori sono riusciti ad estrarre il corpo dell’uomo grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato il tettino dell’auto aprendo così loro un varco. Ogni tentativo di rianimazione tuttavia si è rivelato inutile. Ai carabinieri spetta ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.