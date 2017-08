Complice l'aggressione di una prostituta avvenuta giovedì sera a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza, Matteo Salvini torna a rispolverare il suo vecchio cavallo di battaglia: la legalizzazione della prostituzione. Con un post su Facebook, il segretario del Carroccio ha dichiarato che quando sarà al governo procederà a rendere legale la prostituzione e a riaprire le cosiddette "case chiuse". "Ennesima aggressione a una prostituta in strada. Ribadisco la proposta della Lega, che il Pd blocca da anni: regolamentare, togliere dalle strade e tassare la prostituzione. Riaprire le case chiuse, pulite, controllare e tassate, come in tanti Paesi civili. Al governo lo farò! Siete d'accordo?", ha scritto Salvini sulla sua pagina Facebook, chiedendo ai propri follower ed elettori un parere sulla sua proposta.

Le reazioni all'idea avanzata da Matteo Salvini sono state disparate: "Più che d'accordo! E con quei soldi si potranno aiutare i terremotati o rendere gratuiti gli asili nido o agevolare il reingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati dai 40 anni in su!", scrive Giorgia. "D'accordo senz'altro! Comunque, sarebbe bene che le prostitute straniere, molte delle quali vengono sfruttate da delinquenti senza scrupoli, esercitassero la professione nei loro paesi d'origine, anziché venire tutte in Italia. Idem i trans, che abbondano nelle nostre strade", è invece la posizione di Silvana. Di diverso avviso è Stella, che scrive: "No, la prostituzione andrebbe eliminata il più possibile per evitare che le ragazze siano costrette a farlo. Legalizzare la prostituzione è come legalizzare le droghe leggere". Dello stesso parere di Stella è Margherita, che commenta: "Ma invece di regolamentare la prostituzione non è meglio eliminarla del tutto? Nel 2017 c è gente che ancora si vuole prostituire?".