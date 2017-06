Nella giornata di giovedì 16 giugno la notizia del presunto vertice segreto tra Matteo Salvini e Davide Casaleggio ha scatenato un’accesissima polemica politica e mediatica. Il Movimento 5 Stelle, capitanato dallo stesso Casaleggio parte in causa e da Luigi Di Maio, si è duramente scontrato con il quotidiano Repubblica, che ha diffuso la notizia. Nel corso della giornata, tra smentite e querele annunciate e minacciate, entrambe le parti in causa hanno sostenuto che alcun vertice abbia mai avuto luogo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L’ufficio stampa di Matteo Salvini ha dichiarato: “Al contrario di quanto scrive il quotidiano La Repubblica oggi non c’è mai stato un incontro tra il segretario della Lega Matteo Salvini e Davide Casaleggio. È l’ennesima fantasia giornalistica. Non si esclude, comunque, che in futuro i due possano vedersi”.

La smentita arriva anche da Davide Casaleggio, che con due post pubblicati sul Blog di Beppe Grillo a qualche ora di distanza spiega che la notizia sarebbe destituita di ogni fondamento e dichiara di essere intenzionato a procedere in sede giudiziaria qualora il direttore di Repubblica perseveri nel sostenerne la veridicità.

Nella giornata di oggi, però, Matteo Salvini torna ad aprire a una convergenza d'intenti con il Movimento 5 Stelle, riproponendo la stessa posizione esposta nella nota stampa di smentita: “Prima bisogna eleggere i sindaci, che sono la parte più importante della politica. Di tutto il resto, della legge elettorale e di Grillo, parleremo dal 26 giugno in poi”, ha dichiarato il leader del Carroccio parlando a Tgcom24.

"Ascolterò tutti, non dico no a nessuno. Ovviamente l’alleanza naturale è quella di centrodestra. L’alleanza naturale è quella: chiunque altro sostenga le posizioni della Lega, ad esempio Grillo che sull’immigrazione dice ‘Basta, ce ne sono troppi’, va bene, benvenuti”.