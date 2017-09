"La Lega andrà al Governo il prossimo anno, perché è quello che vuole la gente". È questo il Salvini – pensiero, in una domenica nella quale è stato protagonista dapprima al forum di Cernobbio, in un duello a distanza con Luigi di Maio, poi all'autodromo di Monza per assistere al Gp d'Italia di Formula Uno. Nella lettura del leader del Carroccio, una visione di questo tipo non appare eccessivamente ottimistica, ma "si fonda sui fatti, sulla vittoria alle Comunali", e anche sui sondaggi, che testimonierebbero come la gente abbia "voglia e fretta" di voltare pagina.

Nel corso della sua partecipazione al Forum Ambrosetti, poi, Salvini si è espresso anche sul percorso che il centrodestra deve ancora fare per arrivare preparato alle urne, con "alcuni punti del programma" su cui è necessario trovare una convergenza fra le diverse forze politiche di centrodestra. "Ho sempre la speranza che il Parlamento dia un colpo di reni e abbia una legge elettorale seria, maggioritaria e che la sera del voto di sappia chi ha vinto e chi ha perso", ha poi aggiunto, constatando come ci siano ancora "a destra e sinistra i tifosi del proporzionale". Quanto alla leadership della coalizione, ha confermato di "sentirsi pronto" e di voler valutare chi abbia più voti fra Lega e Forza Italia.

Infine, spazio anche a una considerazione sulla diminuzione degli sbarchi sulle nostre coste: "Prendo atto del fatto che, come noi dicevamo, bloccando le ONG che facevano da vice-scafisti si bloccano i flussi. E bloccando le partenze si fermano i morti".