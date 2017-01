Il centrodestra così come lo abbiamo conosciuto guidato da Silvio Berlusconi "non esiste più", e il nuovo leader "lo sceglieranno le primarie". A parlare è il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, in un'intervista alla Stampa. Il leader del Caroccio prova un "effetto curioso" nel vedere che Renzi e Berlusconi abbiano ricominciato a mandarsi dei segnali: "Sembra che entrambi siano fuori dal tempo. Evidentemente pensano che nel 2016 nel mondo non sia successo nulla, che non ci siano stati la Brexit o Trump. Sono ancora lì a parlare di legge elettorale e di inciuci". Quando all'intervista rilasciata dall'ex presidente del Consiglio, Salvini sostiene che "ammettere gli errori fatti è segno di intelligenza, ma che fossero errori gliel’avevano già detto al referendum 20 milioni di italiani. Non so quanto sia sincero sulla manfrina di lasciare la politica, anzi no. Prendo invece per buono che voglia andare a votare. A differenza di Berlusconi".

A proposito di quest'ultimo e di un possibile accordo con il Pd, il segretario della Lega è categorico: non farà parte dell'intesa. "Non è che aspettiamo Berlusconi per andare avanti. Trump ha vinto parlando di dazi doganali, flat tax, stop all’immigrazione, lotta al terrorismo insieme con Putin. È il programma della Lega. Berlusconi parla di centro liberale, cattolico e moderato. In pratica, la Merkel. Io invece sto con Trump. E voglio votare subito", ha spiegato.

Sulla legge elettorale, Salvini recrimina la proposta inascoltata della Lega di scriverla tra Natale e Capodanno, "senza aspettare il 24 e la Corte Costituzionale. Il referendum c’è stato il 4 dicembre, quindi si è già perso un mese e mezzo. Mi auguro che la Consulta faccia il suo lavoro senza pressioni, inciuci e rinvii e consegni al Paese una legge elettorale". Quale sceglierebbe? "Il Mattarellum è un buon compromesso fra rappresentatività e governabilità. E quando era in vigore hanno vinto sia il centrodestra che il centrosinistra".

"Io sento tutti i giorni molti amministratori locali di Fi. Non mi sembra che siano proprio entusiasti di riproporre oggi la ricetta del ’94. Sono passati 23 anni, ventitrè! Se finalmente si andrà alle urne, mi creda, non saremo soli. Ricordo ancora che siamo nel ’17. E anche quest’anno ci saranno molte novità, in Europa".

"Berlusconi ha cambiato l’Italia e ha segnato la storia degli ultimi 25 anni. In politica, ma anche nell’economia, nei media, nello sport. Spero che la Corte di Strasburgo faccia giustizia e gli ridia la dignità. Ma se crede di essere il leader del centrodestra per diritto divino, si sbaglia. Il leader, semmai, lo sceglieranno le primarie", ha concluso Salvini.