“Lo scelgono gli italiani chi sfida Renzi e chi sfida Grillo. Non lo decide Berlusconi, non lo decide Salvini”. Con queste parole, pronunciate nel corso di una intervista concessa a Maria Latella su SkyTg24, il leader della Lega Nord risponde alle considerazioni fatte da Silvio Berlusconi e pubblicate da La Repubblica. Per il Cavaliere, infatti, “Salvini in pubblico fa un po’ lo sbruffone” ma in fondo “sa che non può fare il leader del centrodestra”. Una lettura non condivisa dal leader del Carroccio, che anzi attacca duramente Berlusconi: “Far esprimere i cittadini non è mai da irresponsabili, non si può avere paura del voto per la paura di perdere il consenso. Tutti hanno capito che chi dice che le leggi elettorali devono essere omogenee tira a campare, per portare a casa un anno di stipendi per deputati e senatori […] Il sistema proporzionale è l'anticamera dell'inciucio. Se Berlusconi vuole chiedere i voti per portarli a governare con il centrosinistra è bene che lo dica prima”.

Poi l’europarlamentare torna a proporre la sua ricetta per il Paese, a partire dalla necessità di “riprendere il controllo delle frontiere e della moneta nazionale”, dicendo basta alle politiche di quella che “è una Unione Germania Europea”. L’esecutivo che verrà non dovrà muoversi nel solco dei precedenti, dato che “Monti, Letti, Renzi, Gentiloni hanno fatto il male dell'Italia”; e dovrà dire parole chiare anche sul versante dell’immigrazione

E non manca un riferimento ad alcune delle battaglie "centrali" per la Lega Nord, come la proposta di legge sulla cancellazione dell'eccesso di legittima difesa

Su Trump, infine, non ha molti dubbi