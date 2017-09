Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, replica a Matteo Renzi e annuncia querela nei suoi confronti per quanto dichiarato ieri sera durante la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai3. Salvini ha affidato la replica a Facebook, dove ha scritto un post citando Renzi: “Salvini ruba, Salvini ha rubato, Salvini la smetta di rubare”, inizia il commento dello stesso leader della Lega su Facebook spiegando che è quanto “dice Renzi su Rai Tre”. “Che si sciacqui la lingua il fallito – continua – sulla mia onestà nessuno può scherzare”. E annuncia: “Querela per il bugiardo”.

Ieri Salvini aveva detto di non aver “mai rubato una lira in vita mia”, specificando che “i soldi incassati dalla Lega erano strettamente collegati ai voti che ci hanno dato”. Ieri il segretario del Pd Renzi aveva attaccato tutti i suoi avversari politici, con un riferimento esplicito a Lega e M5s: “Noi non siamo un partito che ha rubato soldi come la Lega Nord e guidato da un pregiudicato come il MoVimento 5 Stelle”. “Dare sempre la colpa di tutto al Pd mi sembra ingeneroso – aveva aggiunto – Io ho perso la poltrona nel tentativo di cambiare questo paese”.

La Lega condannata per i rendiconti irregolari.

Il riferimento di Renzi alla Lega Nord riguarda la vicenda giudiziaria che ha visto la condanna ai danni di Umberto Bossi e dell’allora tesoriere Francesco Belsito per truffa ai danni dello stato in merito ai rendiconti irregolari presentati in Parlamento tra il 2008 e il 2010. Bossi è stato condannato a due anni e sei mesi, Belsito a 4 anni e dieci mesi. Il tribunale di Genova ha deciso per il blocco dei conti correnti del Carroccio, suscitando la polemica dello stesse leader del Carroccio che ha parlato di un "attacco alla democrazia". I parlamentari della Lega hanno deciso di disertare le sedute parlamentari per una settimana in protesta alla decisione dei giudici di Genova.