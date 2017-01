L'esito della sentenza della Corte Costituzionale sull'incostituzionalità di alcuni punti della legge elettorale Italicum ha fornito non solo i rilievi della Consulta in relazione a premio di maggioranza, ballottaggio e capilista bloccati, ma ha anche dato luogo a una sentenza auto-applicativa, il che significa che per andare a elezioni anticipate non sarà necessario aspettare che il Parlamento scriva ed approvi un'altra legge elettorale, si potrà andare al voto mantenendo l'impianto della Consulta per quanto riguarda la Camera dei Deputati e il proporzionale su base regionale per il Senato. "All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione", ha spiegato la Consulta nella nota diffusa sulla sentenza sull'Italicum", hanno comunicato i giudici della Corte Costituzionale. In seguito alla diffusione della notizia, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha esultato su Facebook ed è tornato a chiedere a maggioranza e opposizioni il voto anticipato immediato.

"‘Legge elettorale subito applicabile' dice la Consulta. Bene, non ci sono più scuse: parola agli italiani!!! Se sei d'accordo, rilancia #VOTOSUBITO", ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, ribadendo la sua posizione con un'intervista concessa a Skytg24. "La sentenza della Consulta sull'Italicum significa voto subito. E' una bella giornata per la democrazia, spero che Gentiloni, Renzi, Alfano e compagnia non abbiamo paura degli italiani: la primavera è alle porte, spero porti le elezioni. E calendario alla mano, il 23 aprile penso possa essere una bella giornata di liberazione nazionale, in cui gli italiani possano riprendere il controllo. Io sono pronto a sfidare Renzi e Grillo già domani. Cercheremo di costruire una coalizione alternativa alla sinistra e ai Cinque Stelle, a Renzi e a Grillo, la più ampia possibile".