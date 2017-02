Amava molto gli animali e in particolare i rettili e per questo era diventato un esperto di serpenti nel suo Paese, ma si è fidato troppo di un animale selvatico trovato in strada ed ha perso la vita. Il 21enne indiano Somnath Mhatre infatti è morto nei giorni scorsi alla periferia di Mumbai dopo essere stato morso da un cobra che stava tentando di baciare dopo averlo salvato da morte certa. Come raccontano i media locali, il giovane, che durante il suo lavoro ha salvato più di cento serpenti, era intervenuto come altre volte su segnalazione delle persone coinvolte.

In particolare il 21enne era stato chiamato nel quartiere degli affari di Belapur per liberare un serpente incastrato in un'auto. Con i suoi metodi il giovane in poco tempo era riuscito a salvare l'animale, ma poi ha deciso di andare oltre baciando il serpente per farsi fotografare da un suo amico e collega come aveva fatto in altre occasioni. Il cobra però con uno scatto repentino lo ha colpito con un morso sul petto facendolo accasciare a terra.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Navi Mumbai dove ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni prima di morire. Dopo il caso gli attivisti locali ora chiedono al Dipartimento forestale di emanare delle linee guida sulla sicurezza per coloro che sono coinvolti in lavori che hanno a che fare con animali pericolosi come i serpenti