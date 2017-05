in foto: Cimitero Monumentale di Torino

Il Salone del Libro di Torino esce dal Lingotto a invade la città. È più o meno questo il senso del programma del Salone Off presentato ieri dal direttore Nicola Lagioia. Dal rave letterario di Alessandro Baricco e Francesco Bianconi su "Furore" di Steinbeck alla seduta spiritica letteraria nel Cimitero Monumentale su "La dama di picche" di Puskin ad opera di Paolo Nori, format che il Salone torinese importa in partnership dal festival napoletano Un'Altra Galassia, che fa parte della rete del Superfestival.

Per dare spazio ai diversi eventi, perlopiù serali e notturni, nei diversi spazi della città della Mole, per la prima volta la fiera torinese, in programma dal 18 al 22 maggio, chiuderà i battenti alle 20. In serata il quartier generale della manifestazione si sposterà all'interno di un'altra storica fabbrica, la ex Incet, ora di proprietà del Comune, che la sta riaprendo come polo destinato ai giovani e all'innovazione.

A organizzare il programma degli eventi del Salone Off, il vicedirettore della Fondazione per il Libro Marco Pautasso, che con i suoi collaboratori ha messo in piedi un programma di altissimo livello, diffuso e che per qualità non ha nulla da invidiare a quello principale: letture, spettacoli, dibattiti e laboratori arriveranno nei luoghi più insoliti, dalla mongolfiera Turin Eye al sommergibile Provana al Parco del Valentino, da scuole, biblioteche, parchi e musei fino alle carceri e agli ospedali.

Protagoniste saranno anche le case di privati cittadini, il cui indirizzo verrà svelato poco prima dell'appuntamento, e il Cimitero Monumentale cittadino, dove lo scrittore Paolo Nori leggerà ‘La dama di picche' di Puskin, in una sorta di seduta spiritica letteraria per ‘riportare in vita' il romanziere. C'è poi Daniel Pennac il 18 maggio all'auditorium del Grattacielo Intesa-Sanpaolo, Anna Bonaiuto il 20 al Tangram Teatro con un reading da Suite Francese di Irene Nemirowski e il 20 Nicola Lagioia, insieme a Roberto Gifuni e a Jonathan Lethem, leggerà alcuni brani da "Tre", l'ultimo romanzo del cileno Roberto Bolano. L'intero programma del Salone Off è disponibile online.