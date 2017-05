A pochi giorni dall’inizio della 30a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, giovedì 18, sono oltre 20mila gli studenti che hanno già prenotato almeno un ingresso durante la kermesse al Lingotto, mentre le prenotazioni negli hotel torinesi hanno già raggiunto già lo stesso tasso di occupazione delle camere del 2016. Un dato che, secondo gli organizzatori, sarà superato nei prossimi giorni. Non c'è che dire, il Salone Internazionale del Libro di Torino si sta per aprire sotto i migliori auspici, come ha dichiarato il vicepresidente della Fondazione Mario Montalcini

Tutti i sensori sono buoni, sul fronte della comunicazione come su quello della biglietteria.

L'esercito dei 20000 ragazzi al Salone.

Da tutta Italia, intanto, sono in arrivo almeno 1000 classi per un totale di quasi 2.500 studenti fuori dal Piemonte. Le scolaresche arriveranno da tutta Italia e affolleranno il Bookstock Village realizzato col sostegno della Compagnia di San Paolo, ben 5000 metri quadrati dedicati ai più giovani, ai docenti e alle famiglie. All'interno ben 120 ore di programmazione e 180 ore di attività laboratoriale su quattro temi: scienza e tecnologia, digitale, immagini e parole.

Hotel e B&B torinesi pieni.

Secondo i dati emersi da un’indagine effettuata su un campione statistico di strutture alberghiere cittadine, raccolta ed elaborata dall’Osservatorio turistico di Turismo Torino e Provincia, le prenotazioni negli hotel torinesi hanno già raggiunto già lo stesso tasso di occupazione delle camere del 2016. L’indagine rivela che la percentuale degli ospiti internazionali quest’anno si attesterà tra il 10 e il 30%: al primo posto la Francia, i cui ospiti sono distribuiti nell’88,2% degli alberghi, seguita da Germania (52,9%) e Gran Bretagna(35,3%). Fra le regioni italiane di provenienza, nell’ordine il Veneto, il Lazio e la Lombardia. L'Assessore al Turismo della Città di Torino, Alberto Sacco ha dichiarato in proposito