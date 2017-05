Si apre oggi ufficialmente la trentesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. È stata una grande invasione, pacifica, ma pur sempre un'invasione di pubblico. Tra scolaresche in clima di festa, operatori del settore, espositori e semplici appassionati. Così su Facebook mostra la folla di visitatori, dopo una sola ora di apertura il direttore del Salone, lo scrittore barese Nicola Lagioia

Una gioia celata ma evidente quella del nuovo direttore (al punto da pubblicare sul suo social una foto in verticale), alla prese con l'importante sfida di rianimare il Salone del Libro dopo anni di stagnazione, ma soprattutto in seguito alla scissione con i grandi editori che si sono spostati tutti su "Tempo di Libri" a Milano, fiera già svoltasi ad aprile scorso e che ha lasciato sul campo molte – a nostro avviso, ingiuste – polemiche su come si andata effettivamente una fiera del libro che, in ogni caso, resta alla prima edizione. Anzi, "edizione zero" come hanno precisato gli organizzatori.

Ad ogni buon conto, la scena da oggi è tutta per Torino. I risultati, ancor prima dell'inaugurazione, almeno a livello numerico sono già sotto gli occhi di tutti. Alberghi pieni, quasi sessantamila ingressi già prenotati, oltre 20mila studenti che hanno comprato il biglietto d'ingresso, oltre ai numeri impressionanti sulla partecipazione degli editori (oltre 1000), degli stand (1200 all'incirca) e del numero degli eventi (quasi 1200). Ora, dopo la messa dei numeri, a parlare sarà la qualità del progetto. Naturalmente, da uno staff affiatato e ben assemblato che vanta un'esperienza importante, come quello del Salone del Libro di Torino, c'è da aspettarsi un'ottima riuscita anche sotto questo punto di vista.