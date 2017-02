Una delle più grandi poetesse e voci della musica rock, Patti Smith, sarà in concerto al Salone del Libro di Torino per il trentennale della nuova manifestazione diretta dallo scrittore Nicola Lagioia. È proprio il neo direttore Lagioia ad annunciare la notizia su facebook con gioia

Ci abbiamo lavorato le notti, e ora possiamo annunciarlo. "Horses" ci stravolse, accese in noi nuove speranze su ciò che avemmo potuto fare della nostra giovinezza. Con "Radio Ethiopia" ci lanciammo insieme a lei all'inseguimento di Rimbaud. Gesù era morto per i peccati di qualcun altro ma non per i nostri? Poi però arrivò un album come "Easter". E arrivò "Dream of Life" e "Trameni'" e "Banga"… e ci commovemmo dopo aver letto "Just Kids", e rimanemmo incantati ascoltandola leggere da Virginia Woolf e William Blake. La voce della grande città era diventata pian piano il canto delle nostre città interiori – lunghe ombre interrotte dalle finestre accese dei palazzi, paura e meraviglia. Avere Patti Smith in concerto con il Salone del Libro di Torino è come ritrovarsi all'improvviso coi palmi delle mani pieni di fiori dopo una lunga notte di preghiera. Stiamo insomma organizzando una grande primavera torinese, tante tappe di avvicinamento per accendere la città di una luce meravigliosa e farvi capire su cosa stiamo lavorando. Patti Smith arriva il 6 maggio. Sul resto, vi diciamo man mano. Il mio ringraziamento va a Collisioni e a Filippo Taricco in particolare, all'assessore alla cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi, all'assessore alla cultura del comune Francesca Leon, a tutto lo Staff del Salone (grazie in particolare Pier Umberto!), che ha fatto le notti col sottoscritto per rendere questo incontro possibile.