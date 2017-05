Una buona notizia per i giovani delle scuole piemontesi. Al Salone del Libro di Torino 2017, dal 18 al 22 maggio prossimo, i giovani delle scuole potranno utilizzare un buono di 15 euro per acquistare libri. La Regione Piemonte, in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, ha deciso promuovere la lettura per gli adolescenti del Piemonte attraverso un vero e proprio "bonus libri": 12mila dal valore di 15 euro ciascuno per gli studenti al Salone. Non c'è che dire, un buon modo per avvicinare i più giovani alla lettura, che magari nei giorni del Salone "saranno costretti" dalle loro scuole a farsi un giro tra i padiglioni del Lingotto. La loro curiosità, però, potrebbe essere risvegliata da uno dei tanti incontri previsti con gli autori e se dovesse venirgli voglia di leggerne il libro potrà decidere di usare il buono per approfondire.

"Buono da leggere": la rete dei librai aderenti.

L'iniziativa si intitola "Buono da leggere", consiste in 12mila buoni libri del valore di 15 euro, messi a disposizione dei giovani per consentire ai ragazzi l’acquisto di un titolo scelto. Il buono sarà utilizzabile nel corso della 30a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino presso tutti gli stand degli espositori che hanno aderito all’iniziativa e presso le librerie presenti all’interno dello spazio espositivo. Naturalmente, per favorire l'approccio dei ragazzi, tutte le libreria dovranno apporre apposita segnaletica.

La dotazione dei buoni da utilizzare per la diffusione della lettura tra i più giovani è ripartita in 8.000 buoni destinati alle scuole e 4.000 in libera distribuzione individuale ai ragazzi. Come si apprende dalla nota stampa del Salone del Libro "i docenti delle scuole superiori piemontesi (o gli intermediari per la scuola) che hanno già prenotato la visita sul sito del Salone riceveranno una mail con la quale verranno informati della possibilità di ottenere un buono libro da 15 euro per ciascuno dei propri studenti in visita al Salone."

Procedura online, ritiro al desk del Salone.

Attraverso una procedura online, i docenti che si iscriveranno nelle prossime settimane riceveranno informazioni più dettagliate. L’assegnazione è disponibile fino a esaurimento degli 8.000 buoni disponibili. Una volta effettuata la richiesta tutti riceveranno una mail di conferma e potranno ritirare i buoni per i ragazzi al desk all’interno del Salone (Galleria Visitatori, di fronte al Pad. 2).