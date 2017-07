Aveva inforcato la sua bici per un giro in città come faceva spesso, ma lungo il tragitto è incappato in una buca ed è cascato rovinosamente a terra finendo in coma a causa del trauma riportato. È il terribile incidente di cui è rimasto vittima un ragazzo di soli 15 anni nella città di Neviano, in provincia di Lecce. L'impatto nel tardo pomeriggio in un tratto di strada in cui l’asfalto è sconnesso e pieno di buche. L'adolescente sarebbe finito con la ruota in una delle buche, ha perso il controllo del manubrio della bici cadendo e battendo violentemente la testa.

Il ragazzo è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno assistito alla scena ma visto che il giovane era privo di conoscenza e non si riprendeva, è stato allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto in ambulanza, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce dove i medici hanno accertato lo stato di coma. Il 15enne ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dello stesso nosocomio dove è tenuto costantemente sotto osservazione.

Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Neviano, coordinati dalla Compagnia di Gallipoli, che dovranno accertare l'esatta dinamica dei fatti anche in base alle testimonianze dei presenti al fatto. I familiari hanno provveduto a fare scattare foto sul luogo dell'incidente e ora stanno valutando se presentare una denuncia-querela contro l'amministrazione comunale.