È emergenza sangue in Salento, dove in piena stagione turistica estiva la Asl di Lecce ha lanciato un appello alla donazione annunciando che ha causa delle esigue scorte di sacche saranno sospesi tutti gli interventi chirurgici non urgenti. Per ordine della dirigenza sanitaria, quindi, dal 29 giugno e fino a data da stabilire, gli ospedali della zona garantiranno solo operazioni d'urgenza vale a dire solo quelle finalizzate a risolvere problemi che potrebbero mettere in pericolo la vita delle persone. Tutti gli altri interventi programmati o non urgenti saranno rinviati fino a data da stabilirsi.

Come spiega un comunicato dell'azienda sanitaria locale, in realtà le gravi difficoltà per la carenza di sangue sta investendo tutto il sistema trasfusionale regionale nonostante le campagne informative messe in atto in tutta la Puglia. L'emergenza arriva inoltre in un periodo notoriamente critico come quello estivo quando il Salento è preso d'assalto dai turisti ed occorre fare presto. Per questo è stato fatto un richiamo a tutti a fare uno sforzo maggiore per la donazione. A questo scopo venerdì 30 giugno ci sarà una giornata di donazione no-stop, dalle 8 alle 18, in tutti i Centri trasfusionali ASL

"La sospensione precauzionale degli interventi è finalizzata a garantire la massima sicurezza dei pazienti da sottoporre ad interventi chirurgici presso gli ospedali della ASL di Lecce. Per ridurre al minimo ogni disagio per l’utenza e cercare di riprendere gli interventi il più presto possibile, abbiamo pensato ad una vera e propria “chiamata” alla donazione, confidando nello spirito di solidarietà dei salentini”, ha spiegato l direttore del Servizio immunotrasfusionale dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, Nicola Di Renzo.

Appello alla donazione condiviso anche dall Asl Brindisi che segnala invece carenza di sangue all'ospedale Perrino invitando i donatori "a presentarsi presso il Centro trasfusionale e a diffondere l'appello". "Nonostante la buona riuscita delle iniziative promosse dalle Associazioni territoriali, il Centro Trasfusionale segnala carenza di sangue all’Ospedale Perrino. Durante l’estate si rende necessario più che mai un maggiore impegno da parte di tutta la popolazione per ripristinare e aumentare le disponibilità di sangue per la crescente incidenza di politraumi ed interventi in regime di urgenza, unita al mantenimento del fabbisogno trasfusionale per i pazienti trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, e pazienti domiciliari" spiegano dall'asl brindisina.