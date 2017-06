Una tranquilla giornata al mare si è trasforma in tragedia nel pomeriggio di venerdì per una giovane famiglia di Leverano, in provincia di Lecce. Una improvvisa caduta sugli scogli infatti si è rivelata fatale per il capo famiglia, il trentenne Antonio Cocciolo, che è morto davanti a moglie e figlioletti nonostante ogni tentativo di rianimarlo. La vittima aveva deciso di trascorrere con la moglie e i due figli una giornata al mare e si trovava a Porto Cesareo, sempre nel Salento, quando è avvenuta la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la famiglia aveva deciso di sostare in un tratto di mare in località Scalo di Furno dove oltre all’arenile si trovano anche tratti rocciosi. Ad un certo punto, nel primo pomeriggio, l'uomo si stava muovendo su un tratto di scogliera bassa quando all'improvviso è scivolato battendo violentemente la testa sugli scogli. La moglie ha subito soccorso il trentenne che è rimasto esanime a terra, avvertendo gli altri bagnanti che poi hanno chiamato i numeri di emergenza.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze per tentare si rianimarlo ma purtroppo per il trentenne non c'è stato nulla da fare: è morto sotto gli occhi di moglie e figlioletti. Non è ancora chiaro se il 30enne sia scivolato accidentalmente oppure se la caduta sia stata causata da un malore ma quando i medici del 118 sono arrivati sul posto lo hanno trovato con una profonda ferita sulla fronte. Dopo i fati sul posto sono arrivati anche gli uomini guardia costiera dell’ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, dipendente dalla capitaneria di porto di Gallipoli, e i carabinieri della locale stazione. La salma è ora a disposizione del magistrato di turno, che dovrà decidere se disporre l'esame esterno o un'autopsia.