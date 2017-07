in foto: Specchia, uno dei più bei borghi d'Italia

Il cinema del reale arriva in uno dei borghi più belli d'Italia, a Specchia in provincia di Lecce. Dal 19 al 22 luglio, nel cuore del Salento, il comune Bandiera arancione del Touring Club, sarà la location per la XIV edizione della Festa di Cinema del Reale, 50 proiezioni su due schermi, tra eventi speciali e prime italiane. Ma non solo. La manifestazione ideata da Big Sur e diretta da Paolo Pisanelli allargherà i suoi focus a mostre e installazioni, dispiegate tra le sale del Castello Risolo, ma anche piazze, magazzini, corti e palazzi nobiliari. Un'ensemble di luoghi che animeranno quattro giornate all’insegna del documentario nazionale e internazionale.

La tre parole chiave della quattro giorni di cinema in Salento saranno Mostri/miracoli /meraviglie, che dettano il ritmo delle proiezioni con visioni inedite, originali e creative, capaci di raccontare le trasformazioni della società in cui viviamo.

Ospiti e produzioni internazionali.

Tra gli ospiti internazionali della Festa del Cinema del reale il regista cinese Huang Wenhai che presenta in anteprima italiana la sua ultima opera “We, the Workers”, un racconto del sud della Cina, che viene definita la più grande fabbrica del mondo per raccontare la condizione e lo stato dei diritti dei lavoratori. Mentre arrivano da Israele le suggestioni di Tomer Heymann col suo “Mr. Gaga”, travolgente doc incentrato sulla figura di Ohad Nahirin, uno dei coreografi più importanti e innovativi al mondo., ma anche “I am not your Negro” di Raoul Peck, “Robert Frank. Don’t Blink” di Laura Israel, “Station to Station” di Doug Aitken e “Robert Doisneau – la lente delle meraviglie” di Clementine Deroudille.

I grandi autori e le nuove leve italiane.

Ma c'è anche molta Italia nel Festival di Cinema del reale. Da non perdere “La natura delle cose” di Laura Viezzoli e “A noi ci dicono” di Ludovica Tortora De Falco; “Era ieri” di Valentina Pedicini, presentato dal Castellaneta Film Fest; “Liberami” di Federica Di Giacomo, “Circle” di Valentina Monti, “Un altro me” di Claudio Casazza, “Cinema Grattacielo” di Marco Bertozzi e “Poseidonia – I fondali della metropoli” di Marcello Anselmo. Tra gli omaggi si segnala “La torta in cielo” di Lino del Fra con Paolo Villaggio, recentemente scomparso.