Dopo lo scolapasta dei pastafariani ora sulla patente di guida si potrà apparire anche con le corna in testa, almeno negli Stati Uniti. Un cittadino dello stato del Maine autoproclamatosi sacerdote pagano, Phelan Moonsong, infatti dopo una battaglia legale con le autorità locali ha ottenuto di poter apporre sulla patente di guida una foto in cui compare con le rituali corna di capra in testa della sua religiose. Come raccontano alcuni giornali locali, l'uomo aveva fatto la richiesta nello scorso mese di agosto ma il personale dell'ufficio della Motorizzazione gli aveva negato l'autorizzazione spiegandogli che avrebbe dovuto ottenere un permesso speciale direttamente dallo stato del Maine.

L'uomo così ha fatto una nuova richiesta spiegando le sue motivazioni e cioè che le corna servono come antenne spirituali e lo aiutano ad educare gli altri sul Paganesimo e soprattutto che non nascondono il suo volto. Motivazioni che all'inizio non hanno convinto il Segretario dell'ufficio dello Stato ma che alla fine, dopo varie insistenze dell'uomo, che si è rivolto ad un avvocato, e alcune verifiche, sono state accolte facendo scattare il via libera. "Le corna non sono niente di diverso da una suora che indossa un abito o un sikh che indossa un turbante" ha spiegato Moonsong.