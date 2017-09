In seguito all'annuncio della compagnia irlandese sulla cancellazione dei voli sulla pagina Facebook di Ryanair si sono scatenate e polemiche dei passeggeri, che avevano prenotato un volo nel mese di ottobre. La notizia ha generato il panico. Saranno circa 50 i voli cancellati ogni giorno, per permettere ai dipendenti di smaltire le ferie.

Ma l'indignazione degli utenti nasce dal fatto che l'avviso è stato dato con pochi giorni di anticipo. Dopo che in molti avevano già programmato vacanze e appuntamenti di lavoro in giro per l'Europa. La compagnia di Dublino in una nota ha fatto sapere che taglierà poco meno del 2% dei suoi 2500 collegamenti quotidiani. Ma i clienti si sono subito scagliati contro i vertici della low cost europea: "Il cliente per voi vale meno di niente", questa è la reazione di uno degli utenti, e poi ancora"Ridicoli, cancellare i voli con poche ore di anticipo per migliorare la puntualità. Per non parlare del servizio clienti inesistente", sono solo alcuni dei tanti commenti apparsi sulla pagina pubblica. Si sentono presi in giro, e chiedono spiegazioni per la scarsa serietà: "Vergognatevi parlate dei voli cancellati il giorno stesso della partenza e non rimborsati delle spese sostenute per cambiare volo ed alberghi..vergogna". E minacciano di non comprare più biglietti Ryanair in futuro: "Mai più un volo con una compagnia che ti lascia a terra , cancella i voli avvisandoti all ultimo con un sms e non ti da possibilità di rivolgerti a nessuno!".

In mancanza di una lista ufficiale con le cancellazioni, lamentano i passeggeri, non possono decidere se acquistare un nuovo biglietto con un'altra compagnia, per ovviare al disservizio. Da Ryanair fanno sapere che il costo del volo verrà eventualmente rimborsato, e che la decisione servirà anche a migliorare la puntualità scesa dal 90 a meno dell'80%.

Ma anche su twitter esplode la rabbia dei clienti che commentano: "Meglio il ritardo piuttosto che non partire. Se si prenota un volo significa che c'è necessità, non ci pensano che altra data o rimborso non servono?"