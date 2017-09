La discussa cancellazione di voli decisa da Ryanair riguarderà qualcosa come 400mila passeggeri. Lo ha precisato il ceo della compagnia aerea, Michael O'Leary, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il boss della low cost irlandese ha stimato che le richieste di rimborso arriveranno fino a 20 milioni di euro. Il manager ha anche chiarito che il problema di fondo non riguarderebbe la carenza di piloti (almeno 140 hanno scelto la concorrente Norwegian Airlines, su un totale di poco più di 4mila dipendenti). O'Leary aveva già annunciato l'intenzione di annullare 40-50 voli al giorno per le prossime sei settimane (fino a 2.100 fino alla fine di ottobre) "per migliorare la puntualità", scesa al di sotto dell'80% "per una combinazione di ritardi e scioperi dei controllori di volo, del maltempo e dell'impatto crescente delle assegnazioni di ferie a piloti ed equipaggio di cabina". Oggi ha annunciato che introdurrà un bonus fedeltà per i piloti per “non lasciar scappare gli equipaggi”.

L'elenco di tutti i voli cancellati.

La decisione aveva mandato su tutte le furie i clienti di mezza Europa – Italia compresa – preoccupati per i biglietti già acquistati (la pagina Facebook della compagnia irlandese era saltata assaltata nel tentativo di ricevere informazioni più dettagliate) e indotto le associazioni dei consumatori a chiedere rimborsi e risarcimenti – il presidente di Federconsumatori aveva lanciato un appello a tutti i viaggiatori affinché facessero valere i loro diritti (non accettando preavvisi di disdetta anche sei ore prima, via mail. E così, dopo le polemiche del weekend, Ryanair ha pubblicato sul suo sito l’elenco di tutti i voli cancellati da oggi e fino a mercoledì 20 settembre.

Danni non solo economici per Ryanair.

Ma al di là della questione economica, la compagnia aerea si trova evidentemente a far fronte ad un serio danno di immagine che potrebbe avere ripercussioni in futuro. E da Bruxelles arrivano reprimende ufficiali. "Ryanair deve rispettare le regole europee sui diritti dei passeggeri", ha detto un portavoce della Commissione UE, come "il rimborso, la riprogrammazione, il rimpatrio e in alcune circostanze una compensazione finanziaria", e che le regole europee "devono essere applicate dalle autorità nazionali". In realtà Ryanair deve fare i conti anche col pesante tonfo in borsa odierno, ovviamente collegato alla notizia delle cancellazioni: le azioni del vettore irlandese sono finite in ribasso di quasi il 5% nel corso della mattinata, per poi recuperare leggermente (-1,8%).