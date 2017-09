Da settimane ormai le massicce cancellazioni dei voli operate dalla compagnia aerea irlandese Ryanair stanno mettendo in ginocchio sia i viaggiatori, trovatisi improvvisamente senza la possibilità di compiere il proprio viaggio di lavoro o di piacere prenotato da tempo, sia la stessa società presieduta da O'Leary. Per ovviare alle problematiche sorte a causa della cancellazione dei voli che lascerà "a piedi" circa 750mila passeggeri da settembre 2017 presumibilmente fino alla fine di febbraio 2018, il patron di Ryanair sta pensando di sopperire alle carenze in maniera piuttosto bizzarra e alternativa: offrire viaggi in bus a chi non potrà viaggiare in aereo. Ebbene sì, la compagnia aerea low cost ha annunciato che offrirà "un mezzo di trasporto alternativo" per permettere ai passeggeri interessati dai disagi di arrivare a destinazione. Che tipo di mezzo di trasporto alternativo? "Un treno, un autobus o un'auto a noleggio", fa sapere la compagnia.

Secondo quanto si apprende, l'opzione sarà offerta in tutti i casi in cui Ryanair non sarà in grado di sostituire il volo cancellato con un altro volo sui suoi aerei o su quelli di una delle sue sette "linee associate" e sarà prevista come soluzione globale per i voli domestici in Irlanda e Regno Unito e come soluzione parziale nel resto d'Europa. Per fare un esempio, un passeggero diretto a Roma potrebbe essere dirottato con un volo su Bergamo per poi da lì proseguire fino a destinazione in autobus, in treno oppure con un'automobile a noleggio pagata dalla compagnia.

I media britannici, che hanno diffuso per primi la notizia, non hanno accolto molto bene la proposta di Ryanair, ironizzando pesantemente sulla bizzarra idea di O'Leary. "La Ryanair dice ai passeggeri: vi porteremo dove volete in bus", scrive in prima pagina il Daily Telegraph. I media britannici inoltre sottolineano come l'iniziativa sembra contraria alle direttive espresse dalla Civil Aviation Authority, l'agenzia governativa che controlla il settore dell'aviazione civile, secondo le quali Ryanair per contratto sarebbe costretta a rimpiazzare i voli cancellati offrendo posti su voli analoghi di altre linee aeree. Non solo: l'autorità ha inoltre intimato alla compagnia irlandese di rifondere i passeggeri costretti a pagare tutta una serie di altre spese a causa dell'improvvisa cancellazione dei voli. Sembra dunque impercorribile la soluzione proposta dalla compagnia irlandese che, secondo stime, nei prossimi mesi si troverà ad affrontare migliaia di cause intentate dai passeggeri rimasti "a piedi".