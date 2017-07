Se state pensando di fare un viaggetto in autunno, vi conviene senza dubbio prendere in considerazione la maxiofferta lanciata da Ryanair: oltre 250.000 posti su più di 900 rotte a partire da 9,99 euro per viaggiare a ottobre e a novembre. Per prenotarli però bisogna essere rapidi perché sono disponibili solo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 12 luglio. Bisogna naturalmente andare sul sito di Ryanair per usufruirne. Ma quali sono le città incluse nella promozione? Beh, praticamente le offerte valgono per tutte le rotte della compagnia, cominciando da capitali europee come Parigi, Londra o Berlino, perfette per un weekend d’autunno.

Robin Kiely, Head of Communication di Ryanair ha dichiarato: “La stagione invernale è in arrivo e abbiamo lanciato questa maxi-offerta con oltre 250.000 posti a partire da 9,99 euro su oltre 900 rotte per viaggiare in ottobre e in novembre, e disponibili solo sul sito Ryanair.com. Questa incredibile offerta terminerà alla mezzanotte di mercoledì 12 luglio: invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito per non lasciarsi sfuggire questa incredibile offerta e prenotare oggi stesso la prossima fuga invernale.”