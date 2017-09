Duemila voli cancellati in tutta Europa con conseguenti disagi per oltre 400mila passeggeri. Sono questi alcuni dei numeri del caos che sta coinvolgendo Ryanair, la compagnia aerea irlandese tra i leader del trasporto aereo low cost, che ha annunciato che per le prossime sei settimane, dunque fino alla fine del prossimo mese di ottobre, annullerà circa 50 partenze al giorno dalle sue maggiori destinazioni distribuite sul territorio del Vecchio Continente. Una decisione, questa, presa "per migliorare la puntualità", scesa al di sotto dell'80% "per una combinazione di ritardi e scioperi dei controllori di volo, del maltempo e dell'impatto crescente delle assegnazioni di ferie a piloti ed equipaggio di cabina", e che ha mandato su tutte le furie i consumatori, anche italiani, che si sono ritrovati con un biglietto in tasca ma senza possibilità di utilizzarlo.

La lista dei voli cancellati da e per l'Italia.

Sul sito ufficiale di Ryanair è disponibile l'elenco aggiornato, su base settimanale, dei voli cancellati. Ecco, di seguito, la lista fino a mercoledì 20 settembre degli aerei che non effettueranno servizio, con numero del volo, città di partenza e quella di arrivo. Se non avete ricevuto alcuna mail di conferma di avvenuto annullamento all'indirizzo di posta elettronica usato per la prenotazione del viaggio, allora il vostro volo partirà regolarmente.

Martedì 19 settembre.

4111 da Milano Bergamo a Napoli;

5505 da Milano Bergamo a Norimberga;

5506 da Norimberga a Milano Bergamo;

5831 da Milano Bergamo a Bordeaux;

5832 da Bordeaux a Milano Bergamo;

5531 da Milano Bergamo a Colonia/Bonn;

5532 da Colonia/Bonn a Milano Bergamo;

9111 da Barcellona El Prat a Torino;

9112 da Torino a Barcellona El Prat;

788 da Bologna a Eindhoven;

787 da Eindhoven a Bologna;

4301 da Bologna a Trapani;

4302 da Trapani a Bologna;

4348 da Bologna a Siviglia;

4349 da Siviglia a Bologna.

Mercoledì 20 settembre.

6348 da Barcellona El Prat a Venezia Treviso;

4863 da Bologna Main Terminal a Bruxelles Charleroi;

4341 da Bologna Main Terminal a Palermo;

8496 da Brindisi a Milano Bergamo;

4862 da Bruxelles Charleroi a Bologna Main Terminal;

124 da Londra Stansted ad Ancona;

5836 da Lussemburgo a Milano Bergamo;

5835 da Milano Bergamo a Lussemburgo;

8495 da Milano Bergamo a Brindisi;

9061 da Milano Bergamo a Trapani;

4342 da Palermo a Bologna;

9062 da Trapani a Milano Bergamo;

6349 da Venezia Treviso a Barcellona El Prat.

Come ottenere il rimborso in caso di cancellazione del volo.

Se il volo prenotato è stato cancellato, si può chiedere il rimborso del biglietto compilando il form online dedicato a questa operazione. Basta inserire i dettagli della propria prenotazione, con il numero del volo in questione e i dati personali. I rimborsi saranno accreditati entro sette giorni lavorativi sulla carta utilizzata per la prenotazione originale. Nel caso in cui si è già partiti ed è stato cancellato il proprio volo di ritorno, si possono controllare le disponibilità del volo successivo. Tutti coloro che sono interessati dal disagio potranno conservate le ricevute delle spese effettuate a causa della cancellazione del proprio volo, così da poter richiedere il rimborso anche di pasti e bevande consumate in proporzione alla durata dell’attesa, la sistemazione in albergo se fossero necessari uno o più pernottamenti o un soggiorno più lungo di quello originariamente previsto dal passeggero, il trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione (albergo o altro) e viceversa.

Come richiedere la modifica del volo cancellato.

In alternativa, se non si è interessati ad ottenere il rimborso, si può chiedere la modifica del volo annullato, che è gratis. Basta collegarsi al sito ufficiale della compagnia aerea irlandese e inserire nella pagina dedicata i dettagli del volo cancellato e sceglierne uno nuovo sulla base delle disponibilità. In caso di necessità di modifica della tratta da/per un altro aeroporto servito da Ryanair è necessario, comunque, contattare i consulenti della compagnia attraverso la chat gratuita online o il call center al numero 800582717, con chiamata gratuita dall'Italia.